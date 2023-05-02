Нивинский Казимир-Осип Викентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нивинский
- Имя
- Казимир-Осип
- Отчество
- Викентьев
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 313
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28050. НИВИНСКІЙ, КАЗИМІРЪ-ОСИПЪ Викентьевъ. Мщ. гм. Зволень, Козеницк. у., 42 м., рд. въ д. Келбовь, гм. Блотинца, Радом. у.; — Варшав. О. С., 134, 185, 152, 13 и 1647 У., по сов. съ приг., напеч. печ. въ 908 г. № 22454, арест. отд. 2 г. Исп. 29 Нояб. 908. | 902 6043 170¹ М. | 91 12550 172 М. | 900 53727 170¹ М.
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