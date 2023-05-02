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Шешугов Степан Валерианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шешугов
Имя
Степан
Отчество
Валерианович
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
13689. Шешугов Степан Валерианович, 30 л., Слободск. у. и в., д. Шелуги. Вятск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 1 дек. 926.

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