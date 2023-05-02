Обухов Кузьма Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Обухов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7105. ОБУХОВ КУЗЬМА ОСИПОВИЧ, 26 л.. Орловск. у., Илганск. в., д. Кайсина. Курск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 92, 206 и 222, лиш. св. 10 л. И пор. пр. 5 л. Исп. 15 июля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.