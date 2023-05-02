Обухов Кузьма Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Кузьма Осипович

Обухов Кузьма Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Обухов
Имя
Кузьма
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
15 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7105. ОБУХОВ КУЗЬМА ОСИПОВИЧ, 26 л.. Орловск. у., Илганск. в., д. Кайсина. Курск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3, 92, 206 и 222, лиш. св. 10 л. И пор. пр. 5 л. Исп. 15 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.