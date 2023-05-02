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Чекальский Станислав Иосифов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чекальский
Имя
Станислав
Отчество
Иосифов
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
Источник
Скан
Оригинальная запись
141092. ЧЕКАЛЬСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Іосифовъ. К. Сохачев. у., гм. и д. Шимановъ, 18 л., рд. Блонск. у., въ гм. и п. Жирардовъ; — М. С. 2 уч. г. Ченстохова 12 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Сент. 909.

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