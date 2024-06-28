Безсуднов Николай Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безсуднов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45178. БЕЗСУДНОВЪ, НИКОЛАЙ МИХАЙловъ. К. Мологск. у., Иловенск. в., д. Городятина, 23 л.; — Кашин. О. С., 1264, 2 ч. 1649 и 2 п. 1659¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 17 Мая 905.
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