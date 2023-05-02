Губанов Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губанов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46324. ГУБАНОВЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. Зап. ряд., 44 л., рд. Тверск. у., Воскресенск. в., въ д. Антоновѣ, прип. къ общ. мщ. г. Твери; — СПБ. Ст. М. С. 42 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 1 Іюня 905.
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