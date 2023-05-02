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Губанов Яков Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Губанов
Имя
Яков
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
46324. ГУБАНОВЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. Зап. ряд., 44 л., рд. Тверск. у., Воскресенск. в., въ д. Антоновѣ, прип. къ общ. мщ. г. Твери; — СПБ. Ст. М. С. 42 уч., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 1 Іюня 905.

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