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Ушакова Евдокия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ушакова
Имя
Евдокия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
12427. УШАКОВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 43 л., Вязниковск. у., Станковск. в., д. Ставрова. Н. С. Черемховск. промышл. р. ИркутСк. г. Ст. 180 п. «б». лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 31/Х—24.

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