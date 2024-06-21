Семенов Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87379. СЕМЕНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИхайловъ, 29 л. К. Старицк. у., Гнѣздовск. в., д. Чухина, рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С., 7 Дек. 910, 183, 152, 152¹, 977 и 1657 У., по слож. съ нак. по приг. СПБ. Ст. С. М. С. отъ 21 Дек. 909 г. (за кражу, тюр. 10 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 23 Мая 911, счит. ср. съ 7 Дек. 910. | 907 27974 169 М. | 006 23344 169 М. | 006 91871 169 М. | 98 3484 170 М.
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