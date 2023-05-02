Иванов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15410. ИВАНОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л. Гр. Клинск. у., Вертлинск. в., д. Чипчихи; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокращ. на ½, в т. ч. 4 г. условно. Исп. 6 марта 920.
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