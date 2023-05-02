Выдрин Александр Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Выдрин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21767. ВЫДРИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ ТИМОФЕЕВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Бирск. у., Ельдякск. в. и с., 47 л.;—Уфимск. О. С., 149, 152, 1 ч. 294, 1 ч. 296, 1654 и 1660 У., арест. отд. 4½ г. Исп, 5 Янв. 909. 904 57511 1692 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 38855.
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