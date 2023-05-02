Айп Карл Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Айп
- Имя
- Карл
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44739. АЙПЪ, КАРЛЪ ТИМОФЕЕВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Верхоленска, 37 л., рд. въ г. СПБ.; — Иркутск. С. П. (въ 3 р.), 173, 2 п. 174 и 175 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 8 Марта 905. | 902 39235 1692 У. | 91 132574 1642 У.
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