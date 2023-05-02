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Бобровский Андрей Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобровский
Имя
Андрей
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
07 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
45279. БОБРОВСКІЙ, АНДРЕЙ СТЕПАновъ. К. Воронеж. г., Павлов. у., Ливенск. в. и с., 49 л.; — М. С. 4 уч. Майкоп. окр., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 7 Апр. 905.

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