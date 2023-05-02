Бобров Матвей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобров
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 71137. БОБРОВЪ, МАТВѢЙ МИХАЙЛОВЪ. Сс. посел. Минусин. у., в. и с. Бейскаго, 54 л., рд. Козельск. у., Дудинск. в., въ д. Пановой; — М. С. 3 уч. Минусин. у., 173, 2 п. 174 и 1 п. 175 М., тюр. 6 м. Исп. 28 Іюли 907 | 904 71211 175 М. | 89 21680 174 М. | 900 69348 170 М. | 80 48682 175 М. | 98 41646 175 М. | 79 11246 48 М. | 84 84518 1642 У.
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