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Сесекин Григорий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сесекин
Имя
Григорий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
26 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 310
Источник
Скан
Оригинальная запись
40603. СЕСЕКИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л., б. Екатеринбургск. г. и у., Каслинск. в. и завода. Н. С. 6 уч. б. Екатеринбургск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 26/ІІІ — 24.

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