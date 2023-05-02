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Галушкин Степан Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галушкин
Имя
Степан
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
45967. ГАЛУШКИНЪ, СТЕПАНЪ ГЕРАСИмовъ. К. Канск. у., Тинск. в., д. Решетъ, 33 л., рд. т. же у. и в., въ уч. Банномъ; — Краснояр. О. С., 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 10 Мая 905.

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