Логунов Диомид Меркурьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Логунов
- Имя
- Диомид
- Отчество
- Меркурьевич
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8186. ЛОГУНОВ ДИОМИД МЕРКУРЬЕВИЧ, 36 л., Кузнецк. у., Кольчугинск. в., д. Устюжанина. Н. С. 2 уч. Кузнецк. у. Ст. 143, лиш. св. 6 л. Исп. 17 мая 923.
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