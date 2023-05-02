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Устьянцев Григорий Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Устьянцев
Имя
Григорий
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
13 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
10092. УСТЬЯНЦЕВ ГРИГОРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 21 г., Забайкальск. г., Улетовск. р., с. Доренипского. Н. С. 14 уч. Забайкальск. г. Ст. 180 п. "г", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 13/ІІІ—26.

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