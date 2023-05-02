Фомичев Сергей Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомичев Сергей Климентьевич

Фомичев Сергей Климентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомичев
Имя
Сергей
Отчество
Климентьевич
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
12725. ФОМИЧЕВ СЕРГЕЙ КЛИМЕНТЬЕВИЧ, 35 л., б. Царицынск. г., Хоперск. окр., станицы Урюпинской, хутора Котовского. б. Царицынск. Губсуд. Ст. 168, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 27/ХІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close