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Барашков Григорий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Барашков
Имя
Григорий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
129872. барашковъ, Григорій васильевъ. К. Грязовецк. у., Ростиловск. в., д. Малаго Косикова, 38 л.; — Г. С. 2 уч. г. Вологды 2 Окт. 909, 49 М., тюр. 2 н. Исп. 16 Окт. 909.

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