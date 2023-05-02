Барашков Григорий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барашков
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129872. барашковъ, Григорій васильевъ. К. Грязовецк. у., Ростиловск. в., д. Малаго Косикова, 38 л.; — Г. С. 2 уч. г. Вологды 2 Окт. 909, 49 М., тюр. 2 н. Исп. 16 Окт. 909.
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