Левшов Алексей Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левшов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8003. ЛЕВШОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 19 л., Ново-Николаевск. у., Каменск в., с. Репьсва. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 июня 923.
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