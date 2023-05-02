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Левшов Алексей Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левшов
Имя
Алексей
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8003. ЛЕВШОВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, 19 л., Ново-Николаевск. у., Каменск в., с. Репьсва. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 июня 923.

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