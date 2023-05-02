Праводелов Николай Варнавович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Праводелов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Варнавович
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10724. Праводелов Николай Варнавович, 21 г., Костромск. г., Кологривск. у., Николо-Паломск. в., д. Нагорново. Костромск. Губсуд. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 31 мар. 926.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1904
Неизвестно