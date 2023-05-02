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Романов Григорий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романов
Имя
Григорий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
28 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
28223. РОМАНОВ, ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 23 л. Гр. Рязанск. у., Троицк. в., д. Льголо; — Н. С. Пресненск. р. 2 отд. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 2 г. Исп. 28 июля 920.

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