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Николаева Дарья Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Николаева
Имя
Дарья
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
27 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
27204. НИКОЛАЕВА, ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА, 19 л. Гр. Тверск. у., Городенск. в., д. Быково; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 27 мая 920.

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