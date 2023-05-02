Яковлева Ольга Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева Ольга Кирилловна

Яковлева Ольга Кирилловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлева
Имя
Ольга
Отчество
Кирилловна
Дата исполнения приговора
21 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 295
Источник
Скан
Оригинальная запись
30792. ЯКОВЛЕВА, ОЛЬГА КИРИЛЛОВНА, 38 л. Гр. Переяславск. у., Хмельниковск. в., с. Коняшина; — Н. С. Ново-Андроньевск. уч. г. Москвы. Торг. спиртом, лиш. св. 3 г. Исп. 21 апр. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.