Красноборов Павел Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красноборов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6976. КРАСНОБОРОВ ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ, 40 л., Кунгурск. у., Воскресенск. в., д. Маслай, Пермск. Губсуд, Ст. ст. 80, 149 ч. 2, лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 15 дек. 923.
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