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Красноборов Павел Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красноборов
Имя
Павел
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6976. КРАСНОБОРОВ ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ, 40 л., Кунгурск. у., Воскресенск. в., д. Маслай, Пермск. Губсуд, Ст. ст. 80, 149 ч. 2, лиш. св. 2 г. 6 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 15 дек. 923.

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