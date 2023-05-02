Гаубиц Праксида Ипполитова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаубиц
- Имя
- Праксида
- Отчество
- Ипполитова
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46001. ГАУБИЦЪ, ПРАКСИДА (ЕКАТЕрина) Ипполитова (она же Голубицъ и Челковская, ур. Греголовская). Австр.-подд., лиш. ос. пр., изъ мщ. г. Турека, 38 л.; — Калишск. О. С. (въ 13 р.), 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 24 Мая 905. | 904 12584 1655 У. | 89 85926 1635 У. | 902 73419 170 М. | 88 68414 1635 У. | 902 42012 1655 У. | 83 53613 1655 У. | 97 83871 1655 У. 83 21402 169 М. | 93 88135 1655 У. | 83 21401 169 М. | 91 185484 1655 У. | 82 22367 169 М.
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