Кузнецов Алексей Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7290. КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л., Галичск. у., Костромск. в., д. Борисовское. Н. С. 1 уч. Галичск. у. Ст. 205б, лиш. св. 1½ г. Исп. 21 апр. 923.
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