Мекрюков Федор Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мекрюков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17140. МЕКРЮКОВ, ФЕДОР ПАВЛОВИЧ, 23 л. Гр. Кадниковск. у., Ембск. в., д. Мишутинской; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Подлог, лиш. св. 6 м., с зач. 5 м. и 15 д. пр. з. Исп. 15 окт. 920.
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