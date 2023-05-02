Санько Иван Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанько Иван Данилович

Санько Иван Данилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Санько
Имя
Иван
Отчество
Данилович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8731. САНЬКО ИВАН ДАНИЛОВИЧ, 19 л., Речицк. у., Автютевическ. в., д. Хабное. Гомельск Губсуд, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 5 л. 1 м. 24 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 11 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.