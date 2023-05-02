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Комарова Агафья Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комарова
Имя
Агафья
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
24 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5021. КОМАРОВА АГАФЬЯ ПЕТРОВНА, 64 л., Чембарск. у., Поимск. в. и с. Н. С. 7 уч. Чембарск. у. Ст. 2 ч. 146, лиш. св. 2 ½ г. П. в. з. с. 24/ІѴ—24. 

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