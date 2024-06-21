Потапов Василий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Потапов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86419. ПОТАПОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕновъ, 27 л. Сс.-каторж. изъ к. Новохоперск. у., Макаровск. в., с. Грачевки, рд. т. же у., въ в. и с. Троицкомъ; — Тамбов. О. С., 3 Мая 911, 14, 3 ч. 309 У. и 438 У. о сс., один. заключ. 35 дн. съ нач. новаго ср. въ отр. испыт. Исп. 10 Іюня 911. | 18 Марта 910 г. Москов. Воен. С., въ г. Тамбовѣ, каторж. раб. безъ срока.
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