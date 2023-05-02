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Немаева Пелагея Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Немаева
Имя
Пелагея
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
17 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
5024. Немаева Пелагея Васильевна, 18 д. Гр. В.-Устюгск, у., Страденск. в., д. Власова;—Н. С. 3 уч. В-Устюгск, у. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 17 авг. 919.

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