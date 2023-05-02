Лидин Василий Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лидин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8082. ЛИДИН ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ, 19 л., Сенгилейск. у., Мало-Борлинск. в., с. Большой-Борлы. Н. С. Дежурн. кам. Сенгилейск. у. Ст. ст. 113, 188 и 189, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 16 июля 923.
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