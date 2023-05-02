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Воробьева Наталья Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воробьева
Имя
Наталья
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
07 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
45863. ВОРОБЬЕВА, НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕва. Мщ. г. Благовѣщенска, 26 л., рд. въ г. Кяхтѣ; — М. С. 1 уч. Благовѣщен. О. С., 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 25, счит. ср. съ 7 Апр. 905.

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