Горбачев Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбачев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100513. ГОРБАЧЕВЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Сердобск. у., Голяевск. в., д. Мачей, 32 л.; — Саратов. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 76203, арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 17 Іюня 909. 904 96247 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 78003. 904 40515 170¹ М. | 900 45049 169 М.
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