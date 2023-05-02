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Ляпин Федор Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ляпин
Имя
Федор
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
03 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8438. ЛЯПИН ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, 34 л., Тарусск. у., Троицк. в., с. Новоселки. Н. С. 1 уч. Новоторжск. у. Ст. 142, лиш. св. 5 л. 10 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 апр. 923.

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