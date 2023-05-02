Буркевич Куст Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буркевич
- Имя
- Куст
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130442. БУРКЕВИЧЪ, КУСТЪ (ГУСТЪ) Карловъ. Мщ. г. Вендена, 19 л., рд. въ м. Сербигалѣ, Валкск. у.; — Рижск. О. С. 20 Авг. 909, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 14 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 62589. | 905 85989 169 М.
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