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Арутюнов Григорий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Арутюнов
Имя
Григорий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
1046. Арутюнов Григорий Егорович, 26 л., Грузинск. ССР, г. Телава. Сев.-Кавказск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 171, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25 окт. 926.

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