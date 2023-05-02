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Гудков Дмитрий Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гудков
Имя
Дмитрий
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
19 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3543. ГУДКОВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 40 л., Тверск. у., Городенск. в., с. Семеновского. Н. С. 10 р. Тверск. у. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 19 авг. 923.

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