Гудков Дмитрий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гудков
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3543. ГУДКОВ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ, 40 л., Тверск. у., Городенск. в., с. Семеновского. Н. С. 10 р. Тверск. у. Ст. 140а, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 19 авг. 923.
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