Юрчук Сидор Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юрчук
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8443. ЮРЧУК, СИДОР ИГНАТЬЕВИЧ, 23 Л. Гр. Брест-Литовск. у., Верховинск. в., д. Водевига; - Н. С. 6 уч. Ланшевск. у. Кража, лиш. св. 5 л., по амнист. нак. сокращ. до 3 л. Исп. 30 нояб. 919.
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