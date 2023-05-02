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Пчелов Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пчелов
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
18486. ПЧЕЛОВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. Зарайск. у., Полянск. в., д. Корцевой; — П. С. Уездвоенкомата г. Зарайска. Кража, лиш. св. 5 м. Исп. 27 дек. 920.

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