Шастов Федор Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шастов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30401. ШАСТОВ, ФЕДОР ИГНАТЬЕВИЧ, 37 л. Гр. Ирбитск. у., Шогринск. в. и с.; — Н. С. 4 уч. Ирбитск. у. Кумышковар., пр. р. 3 г. Исп. 11 авг. 920.
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