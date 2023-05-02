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Брызгалин Федор Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брызгалин
Имя
Федор
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
04 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
45435. БРЫЗГАЛИНЪ, ФЕДОРЪ ЗАХАровъ. К. Звенигород. у., Пятницк. в., д. Мартюшина, 23 л.; — Москов. Ст. М. С. Дорогомилов. уч. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Іюня 905. | 904 39653 169 М.

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