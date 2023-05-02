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Покатилов Ефим Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Покатилов
Имя
Ефим
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
17 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
10412. Покатилов Ефим Никифорович, 24 л., Томск. окр., В.-Чебулинск. р., с. Н.-Троицкого. Н. С. 18 уч. Томск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 17 апр. 926.

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