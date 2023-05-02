Бадюлин Дементий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бадюлин
- Имя
- Дементий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129750. бадюлинъ, дементій васильевъ. К. Полоцк. у., Ловжанск. в., д. Коралюковъ, 40 л.; — Г. С. 2 уч. г. Витебска 5 Сент. 909, 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 16 Сент. 909.
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