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Бадюлин Дементий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бадюлин
Имя
Дементий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129750. бадюлинъ, дементій васильевъ. К. Полоцк. у., Ловжанск. в., д. Коралюковъ, 40 л.; — Г. С. 2 уч. г. Витебска 5 Сент. 909, 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 16 Сент. 909.

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