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Лебедев Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7944. ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 25 л., Коломенск. у., Глебовск. в., д. Щапово. Московск. Губсуд. Ст. ст. 95, 130 п. «б», 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 дек. 923.

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