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Маклаков Григорий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маклаков
Имя
Григорий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
09 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8550. МАКЛАКОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 30 л., г. Сызрани. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 85 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 9 марта 923.

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