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Федоров Афанасий Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Афанасий
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
13 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
10300. ФЕДОРОВ АФАНАСИЙ ИЛЬИЧ, 29 л., Тюменск. окр., Покровск. р. Н. С. 12 уч. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 13/ІІ—26.

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