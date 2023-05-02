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Рагозников Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рагозников
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8091. РАГОЗНИКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 25 л., Опочецк. у., Красногордск. в., пригор. Красного. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 169, 184, лиш. св. 9 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 7 дек. 923

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