Петрилло Валериан Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрилло
- Имя
- Валериан
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34499. ПЕТРИЛЛО, ВАЛЕРІАНЪ ОСИПОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Шішицинск. в., 47 л., рд. въ г. Тельшахъ; — Рижск. О. С. (въ 6 р.), 2 ч. 1635 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. сего С. отъ 4 Февр. 905 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 14 Марта 905. | 900 102871 1655 У. | 92 45417 170 М. | 97 93812 1655 У. | 91 111142 169 М. | 95 5260 170 М.
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